Onkruid woekert op kerkhof: bezoekers klagen, verenigingen doen best om onderhoud bij te houden Nele Dooms

17 juni 2019

11u19 4 Dendermonde Bezoekers van het kerkhof van Sint-Gillis-Dendermonde die er overledenen bezoeken, klagen over het vele onkruid op de site. Op grote delen van de begraafplaats groeit het onkruid momenteel welig op paadjes en tussen graven. Ook op het ereperk van de oud-strijders stond het onkruid tot voor kort tot kniehoogte. Verenigingen belast met het onderhoud doen hun best om alles bij te houden, maar door het warme en vochtige weer is dat moeilijk.

Luc Vervaeke uit Sint-Gillis, die regelmatig het kerkhof van Sint-Gillis, op het einde van de Acacialaan bezoekt omdat zijn moeder er begraven ligt, is er het hart van in. “Wie de site betreedt, kan er niet omheen kijken: overal zie je onkruid groeien. Paadjes zijn overwoekerd en tussen de graven schiet kruid. Er staan zelfs distels”, zegt hij. “Dit is allesbehalve een fraai zicht en stoort enorm. Het achterste deel van het kerkhof ligt er naar behoren bij, maar andere delen zijn echt erg.”

Ook het ereperk van de oud-strijders had te kampen met opschietend onkruid. Tot kniehoogte waren er tot voor kort alleen maar gele onkruidbloemen te zien in plaats van het gras dat werd ingezaaid. Het ereperk van de oud-strijders kreeg eerder al eens een herinrichting, waarbij de liggende grafelementen van de oud-strijdersperken werden weggenomen en vervangen door gras en alleen de opstaande zerken behouden bleven voor een uniform beeld.

“Allemaal goed en wel in theorie, maar dan moet het onderhoud er ook wel naar zijn”, meent Vervaeke. “Deze overledenen hebben zo hun best gedaan en gevochten voor ons land. Ze verdienen beter dan er hier nu zo verwaarloosd bij te liggen. Mijn eigen grootvader René Goossens, die nog aan de IJzer vocht, ligt hier begraven. Het doet met hartzeer te zien hoe de site erbij ligt.”

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) vraagt enig begrip voor de verenigingen die vrijwilligers inzetten om het onderhoud van de kerkhoven bol te werken. Dat is al enkele jaren zo, waarbij verenigingen met dit werk een centje kunnen bijverdienen voor hun werking. “Niets wijst erop dat ze hun werk niet goed zouden doen in Sint-Gillis”, zegt hij. “Alleen zorgt het warme en vochtige weer er monenteel voor dat het onkruid overal heel snel opschiet. Dat is moeilijk bij te houden. Het ereperk van de oudstrijders is nu net toch onder handen genomen. En het oudere deel van het kerkhof staat later deze week op de planning.”

Nog opvallend: aan heel veel graven zijn momenteel bordjes met brieven voor nabestaanden aangebracht. Het gaat om graven waarvan de concessies verlopen of onbestaande zijn en die de stad wil ontruimen. Dat kadert in een geplande grootschalige heraanleg van het kerkhof tot groenere parkbegraafplaats. Eerder ondergingen kerkhoven in onder andere Baasrode, Oudegem en Grembergen al gelijkaardige ingrepen. Bedoeling is om te komen tot meer onderhoudsvriendelijke sites met meer groen.