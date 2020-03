Ongerustheid rond coronavirus ook in ziekenhuis Sint-Blasius voelbaar: “Mensen melden zich, maar moeten eerst huisarts bellen” Nele Dooms

02 maart 2020

11u09 53 Dendermonde De ongerustheid rond het oprukkende coronavirus is ook voelbaar in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde. Daar krijgen ze ongeruste mensen op bezoek. Het ziekenhuis benadrukt echter dat altijd eerst telefonisch contact met de huisarts nodig is.

“Sinds afgelopen weekend krijgen we een beperkt aantal ongeruste mensen die zich aanmelden aan het ziekenhuis”, zegt woordvoerder Dominique Potteau. “Maar zonder voorafgaand telefonisch contact met de huisarts naar de dienst spoedgevallen komen, heeft geen zin. Mensen die symptomen vertonen en zich ongerust voelen, moeten echt eerst hun huisarts contacteren. Bovendien worden enkel mensen die voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de overheid, effectief getest.”

De test bestaat uit een neuswisser. Het staal daarvan wordt vervolgens opgestuurd naar een gespecialiseerd laboratorium. In het Dendermondse ziekenhuis zelf krijgen medewerkers, patiënten en bezoekers de nodige informatie over de beschermingsmaatregelen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Frequent en zorgvuldig handen wassen mét zeep, is hierbij de belangrijkste maatregel”, klinkt het.

Sint-Blasius nam eind januari al maatregelen in het kader van een groeiende corona-epidemie. “Aan iedereen werd toen al duidelijk gemaakt welke isolatie- en voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen indien zich iemand met het coronavirus in het ziekenhuis bevindt”, zegt Potteau. “Bij raadplegingen of opnames vragen we ook de recente reisgeschiedenis van de patiënten.”