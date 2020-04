Ondertussen in het AZ Sint-Blasius: 33 opnames van coronapatiënten Nele Dooms

02 april 2020

12u08 0 Dendermonde In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius blijven de cijfers rond de coronacrisis momenteel vrij stabiel. Momenteel verblijven er 33 patiënten die besmet zijn met het coronavirus.

Van de 33 coronapatiënten die momenteel in het Dendermondse ziekenhuis verblijven, zijn er 7 opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen. Daarnaast verblijven er in het ziekenhuis ook nog eens 12 patiënten waarvan aangenomen wordt dat ze besmet zijn met COVID-19, maar waarvan het testresultaat nog niet bekend is.

Goed nieuw is dat er de voorbije 24 uur geen overlijdens te betreuren vallen in het AZ Sint-Blasius. Er mochten bovendien 4 patiënten het ziekenhuis verlaten omdat ze voldoende hersteld waren.