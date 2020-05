Ondertussen in AZ Sint-Blasius: één coronapatiënt naar huis, nog twee in ziekenhuis Nele Dooms

26 mei 2020

14u52 0 Dendermonde De coronatoestand in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde blijft er goed uitzien. Cijfers zitten alweer in dalende lijn.

De voorbije dagen verbleven drie patiënten besmet met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Sinds dinsdag zijn dat er nog slechts twee. Eén persoon mocht immers naar huis omdat hij voldoende hersteld was. Van de nog twee resterende patiënten, is er één opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen. Er dienden zich geen nieuwe patiënten aan met mogelijke symptomen van Covid-19 die getest moeten worden.