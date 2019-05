Ondersteuning op komst voor ‘bellende vlakken’ Nele Dooms

21 mei 2019

16u17 4 Dendermonde Er is ondersteuning op komst voor handelszaken in Dendermonde die een ‘bellend vlak’ willen installeren aan hun zaak. Dat bleek tijdens de jongste gemeenteraad toen oppositieraadslid Tineke Wauters (sp.a) pleitte voor een dergelijk initiatief, om zo handelszaken toegankelijker te maken voor mensen met een fysieke beperking.

“Als de stad wil dat iedere bewoner en bezoeker zich hier thuis en welkom voelt, moet toegankelijkheid voor iedereen vanzelfsprekend worden”, stelt Wauters. “Het is echter vaak moeilijk om een toegankelijke plek te vinden waar mensen met een fysieke beperking iets kunnen gaan drinken of eten. Om horecazaken beter toegankelijk te maken voor rolwagengebruikers, bestaat er nochtans een eenvoudig systeem van het ‘bellend vlak’. Dat is een verplaatsbare oprijhelling die een handelaar voor zijn deur kan leggen, als iemand daarom vraagt door op de bel te drukken.”

Het systeem kost tussen de 450 en 500 euro, maar het VFG, de vereniging voor personen met een handicap, geeft zaakvoerders hiervoor een ondersteuning door 40 procent van de kost van de aanpassing te dragen. “Het enige wat VFG in ruil vraagt, is dat de stad hiervoor een subsidiereglement uitschrijft en een bijdrage in de kosten levert.”

De Welzijnsraad en de Adviesraad Lokale Economie zaten al rond de tafel rond dit initiatief. “De reacties zijn unaniem positief, maar door een kleine communicatiestoornis liet een reglement wat langer op zich wachten”, zegt schepen Dieter Mannaert (CD&V). “Dat is nu klaar en we gaan er promotie voor voeren. We willen dit zo uitgebreid mogelijk uitrollen, voor alle middenstanders.”