Ondernemers slaan handen in elkaar om jarige kinderen verjaardagskaartjes te bezorgen Nele Dooms

14 april 2020

11u59 0 Dendermonde De ondernemers With Baby Love uit Grembergen Zirla, Lilly Rose en Mijn wonderland slaan de handen in elkaar om jarige kinderen te verrassen. Via hun website kan iedereen verjaardagskaartjes versturen.

“We weten hoe moeilijk kinderen die nu verjaren het hebben”, zegt Nicky Malfliet van With Baby Love. “Meestal zijn er thuis nog wel een taartje en wat cadeautjes, maar het verjaardagsfeestje met de vriendjes is geannuleerd door de coronacrisis. Dat is voor kinderen heel vaak een domper op de verjaardagsvreugde. Daarom denken we dat extra verjaardagskaartjes wel één en ander goed kunnen maken. Elk kind zou nu een muur vol kaartjes moeten hebben voor die speciale verjaardag tijdens de lockdown.”

De ondernemers willen mensen aanzetten om kaartjes te versturen voor speciale gelegenheden. “We merkten de voorbije weken al op dat veel mensen een oproep deden om kaartjes te sturen naar jarige kindjes, zodat ze bij het openen van de brievenbus een hoop kaartjes ontvangen”, zegt Malfliet. “Onze actie kan zeker helpen. Iedereen die graag een extra kaartje stuurt naar een jarig kindje, kan er eentje kiezen op onze website en van een persoonlijk bericht voorzien. Wij zorgen dat het op zijn bestemming geraakt.”

Info: www.withbabylove.be.