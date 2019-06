Ondernemers Hoogveld richten Lovitas nv op voor realisatie energieneutraal industrieterrein Nele Dooms

24 juni 2019

12u22 0 Dendermonde De ondernemers van het Hoogveld betrokken bij de Businessclub Dendermonde BCD richten samen de nv Lovitas op. Dat maakt het mogelijk om op het industrieterrein een mini stroomnet te realisreen. Lokaal geproduceerde groene stroom kan zo rechtstreeks gelverd wroden aan verschillende gebruiken. Hiermee wil BCD resoluut gaan voor een volledig CO2-neutraal industrieterrein.

De Businessclub Dendermonde is een spontaan gegroeide vereniging van ondernemers uit Dendermonde. De samenwerking van bedrijven resulteerde de voorbije jaren al in onder andere de plaatsing van een cameranetwerk aan de toegangswegen van het industrieterrein en de aanleg van een supersnel fibernetwerk. Nu start de vereniging met een nog ambitieuzer project om het bedrijventerrein Hoogveld/Bosveld volledig CO2 neutraal te maken. Daarvoor werkt de BCD samen met de POM, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen.

“Concreet betekent dit dat we een microgrid, zeg maar een miniversie van een klassiek stroomnet, op het bedrijventerrein gaan installeren”, zegt Hugo Van den Broecke , voorzitter van BCD. “Het idee kwam vanuit de vaststelling dat al heel wat bedrijven groene stroom opwekken, met bijvoorbeeld zonnepanelen of windturbines. Maar de geproduceerde stroom staat niet altijd in verhouding met hun verbruik. Met ons nieuw project kan die groene energie beter verdeeld en door iedereen gebruikt worden op momenten dat die het nodig hebben. Er zijn drie essentiële elementen: lokale productie van groene energie, opslag ervan op batterijen en een efficiënt beheer.”

De Businessclub Dendermonde speelt met dit project een voortrekkersrol in het land. Een haalbaarheidsstudie die de POM liet uitvoeren toont alvast aan dat de technische uitwerking van het micogrid perfect kan. De BCD schakelt hiervoor het ingenieursbedrijf IRC, ook gevestigd op het Hoogveld in. “De POM draagt op deze manier bij aan de uitbouw van bedrijventerrein met een extra energieopslag”, zegt gedeputeerde Kurt Moens, voorzitter van de POM Oost-Vlaanderen. “De provincie kiest resoluut voor een klimaatneutrale toekomst en zet dus graag mee in op verduurzamende investeringen op bedrijventerreinen. We zijn blij dat BCD hier zo enthousiast werk van maakt.”

De micorgrid zal, naast positieve effecten voor het milieu, voor de deelnemende bedrijven een serieuze kostenbesparing opleveren door een lage energiefactuur. “Dat we eigen opgewekte hernieuwbare energie verbruiken zal veel goedkoper zijn dan tegen hoge prijs energie van het reguliere net te halen”, zegt Van den Broecke. “De batterijen kunnen piekverbruiken bovendien beter opvangen. Lokale elektriciteitsproductie is de toekomst. Nu al lopen meer dan honderd Dendermondse bedrijven warm voor dit project. We zijn er van overtuigd dat ook andere bedrijventerreinen zullen volgen.”