Onderhoud voor Europalaan en dat zal twee maanden duren Nele Dooms

05 augustus 2020

16u08 0 Grembergen/Dendermonde/Zele De Europalaan, die start aan de grens met Grembergen en tot in Zele loopt, krijgt een onderhoudsbeurt. De werken starten op maandag 10 augustus en zullen twee maanden duren.

De aannemer zal aan het werk zijn vanaf de E17 tot de rotonde met de Dendermondsebaan. Het wegdek is er aan herstelling toe. Er zullen twee lagen asfalt vernieuwd worden en het fietspad krijgt een nieuwe toplaag.

Om de hinder te beperken wordt er in zeven verschillende fasen gewerkt. Het verkeer beschikt in beide richtingen telkens over één rijstrook in plaats van twee. Ook de kruispunten in de werfzone worden aangepakt, waarbij verschillende omleidingen per fase gelden. Elke fase duurt telkens 5 werkdagen.

Op maandag 10 augustus starten de voorbereidende werken. Om tijdens de heraanleg steeds één rijstrook in elke rijrichting beschikbaar te hebben, worden er doorsteken door de middenberm gemaakt. Hiervoor wordt in beide richtingen de linkerrijstrook plaatselijk afgesloten. Verkeer op de rechterrijstrook blijft mogelijk.

Vanaf maandag 17 augustus start de eerste fase, van het kruispunt Durmen tot en met de E17. Alle verkeer rijdt dan op de rijstroken richting Dendermonde. Aansluitend vinden vervolgens de volgende fasen plaats, tot de klus helemaal geklaard is.