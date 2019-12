Ondanks lopende procedure na vraag tot schorsing vergunning: nieuwe reeks klachten over geurhinder Empro Nele Dooms

06 december 2019

16u28 16 Dendermonde Het regent momenteel nieuwe klachten van omwonenden van het bedrijf Empro in Dendermonde over geurhinder. Buurtbewoners spreken over een “hevige walgelijke stank die haast continu aanhoudt.” Voor 1 februari wordt van de provincie een antwoord verwacht in de lopende procedure tot schorsing van de milieuvergunningen. Daar heeft de stad Dendermonde om gevraagd.

De maand december alleen al telt al meer dan tien klachten rond geurhinder van het bedrijf Empro, dat op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde pluimen van kippen tot een basis van petvoeding en cosmetica verwerkt. Dat zijn er meer dan één per dag. Ook vrijdag werden klachten ingediend door omwonenden. Zij spreken daarin over “een hevige en walgelijke stank.”

Schorsing vergunning

De geurproblematiek rond Empro sleept al meer dan vier jaar aan. Het stadsbestuur vroeg in september aan de provincie Oost-Vlaanderen om in te grijpen, de stijging van het aantal klachten te onderzoeken én om de milieuvergunning van het bedrijf te schorsen. Daarrond loopt nu een procedure. De stad maakte haar advies in deze zaak eind november over. In navolging van haar vraag in september adviseert de stad om de vergunning van Empro te schorsen of op te heffen. In dat kader heeft de provincie op 10 december ook nog een hoorzitting, waarop de bedrijfsleiding van Empro zich zal verdedigingen. Voor 1 februari moet de provincie vervolgens een beslissing nemen in dit dossier.

Hopen dat gezondheid primeert

“Er hangt hier nu al 24 uur een vieze, vuile, smerige stank rond en in onze woningen”, getuigen buurtbewoners. “En die stank hangt er ook al diverse dagen. Hij lijkt bijna continu aanwezig. Alsof het bedrijf, sinds het negatieve advies van de stad, nog wat extra stank naar buiten stuurt. We hopen dat we niet gaan moeten wachten tot 1 februari voor hier een einde aan komt. Hopelijk beseft de provincie voldoende de ernst van deze situatie als ze haar oordeel moet vellen. Laten we hopen dat het belang en de gezondheid van de inwoners deze keer primeert op het economisch belang van één bedrijf. Voor ons kan er maar één oplossing zijn: dat het bedrijf geen hinder veroorzaakt buiten haar perceelsgrenzen.”

Bij Empro zelf klinkt het dat het bedrijf niet wenst mee te gaan in deze ‘huidige polemiek’. “De beweringen omtrent de actuele situatie zien wij niet gestaafd door waarnemingen van de deskundigen ter zake en het insinueren van het opzettelijk veroorzaken van hinder lijkt ons te gek voor woorden”, zegt zaakvoerder Vaast Van Overschelde. “Wij zullen de problematiek verder constructief blijven benaderen, en behouden ons vertrouwen in de goede afloop van deze zaak.”

Dossier bij parket Gent

Ondertussen blijkt er ook bij het parket in Gent een dossier is overgemaakt door de Milieu-Inspectie. Die rapporteert in een proces-verbaal over ‘periodisch onaanvaardbare geurhinder op basis van het geuromgevingsonderzoek dat in opdracht van de Milieu-Inspectie werd uitgevoerd tussen half februari en eind juni’. De geurstudie werd eind oktober voltooid. Wat in het rapport daarover staat, kan echter niet vrijgegeven worden omdat het mee is opgenomen in dat pv bij het parket en het dus deel zou kunnen uitmaken van een strafrechtelijk onderzoek.