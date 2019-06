Ondanks hittegolf: zwemmen in openbare vijver en waterlopen mag niet Nele Dooms

23 juni 2019

12u30 0

De temperaturen mogen dan al de pan uit swingen en er staat een hittegolf aan te komen, toch mag er in Dendermonde geen verkoeling gezocht worden in openbare grachten, vijvers en waterlopen. Dat benadrukt het Dendermondse stadsbestuur. Er bestaat een politiereglement rond. De stad waarschuwt dat zwemmen in openbare wateren risico’s inhoudt. “Deze grachten, rivieren en kanalen zijn immers niet ingericht voor zwemmers”, klinkt het. “Gevaarlijke stromingen en onzichtbare objecten onder het wateroppervlakte vormen de grootste risico’s. Scherpe, onzichtbare voorwerpen of ondiepe betonplaten kunnen voor ernstige letsels zorgen. Op afgelegen plekken is het bovendien niet altijd makkelijk om hulp te krijgen. Er is ook gevaar op besmetting of allergische reacties, zoals zwemmersjeuk, blauwalg en maag- en darmklachten. Iedereen moet ten volle genieten van het goede weer, maar het wel veilig houden.” De lokale politie zal een oogje in het zeil houden op het zwemverbod.

Meer over Dendermonde