Ondanks eerdere afspraken: parking aan station al vanaf eind dit jaar betalend Nele Dooms

22 januari 2020

12u05 5 Dendermonde De parking aan het station van Dendermonde zal vanaf eind dit jaar betalend zijn. Dat vernam volksvertegenwoordiger Barbara Pas van minister Bellot toen ze in de Commissie Mobiliteit peilde naar de stand van zaken rond het Masterplan voor een heropwaardering van de stationsomgeving. Nochtans was eerder altijd gezegd dat betalend parkeren aan het station pas ingevoerd zou worden als de vernieuwing van de omgeving compleet zou zijn. Het schepencollege kondigt een parkeerbeleidsplan voor de omgeving aan.

Er is al lang sprake van een broodnodige heropwaardering van de stationsomgeving. Stadsbestuur, NMBS, De Lijn en de provincie Oost-Vlaanderen slaan daarvoor de handen in elkaar. Een Masterplan om die klus vorm te geven werd ondertussen ruim anderhalf jaar geleden, in mei 2018, door de Dendermondse gemeenteraad goedgekeurd. Dat plan voorziet in meer park- en groenzones aan het station, één centrale parking, fietssnelwegen, extra fietsenstallingen, hogere perrons en een passerelle over de sporen. Toen al was sprake dat op de stationsparking op termijn betalend parkeren zou ingevoerd worden. Het werd zelfs gebruikt als argument dat er dan, ook al zijn in het plan een daling van 400 parkeerplaatsen voorzien, toch voldoende capaciteit zou zijn omdat betalend parkeren pendelaars zou aanzetten meer de fiets te nemen en de parkeernood zo zou dalen.

“Bovendien werd ook afgesproken dat dit betalend parkeren er pas zou komen als de volledige vernieuwing en heropwaardering van de stationsomgeving een feit zou zijn en mogelijke begeleidende maatregelen waren uitgewerkt”, zegt gemeenteraadslid en federaal volksvertegenwoordiger Barbara Pas (VB). “Dat draait nu blijkbaar wel heel anders uit. Minister Bellot bevestigde net, na een vraag van mij, dat de eerste werken die in het kader van de heropwaardering stationsomgeving de parking betalend maken zullen zijn.”

Pas, die het dossier tijdens de komende gemeenteraad in februari op de agenda zal plaatsen, vindt het een “opmerkelijk gegeven”. “Elke pendelaar die in Dendermonde de trein neemt, kan van de dagelijkse miserie meespreken: Het station moet dringend toegankelijker worden en reizigers beter onthaald, de perrons moeten veiliger en de overstapmogelijkheden gefaciliteerd. Dit zijn dan ook waardevolle initiatieven die in het Masterplan zijn opgenomen en waarvoor de NMBS budgetten voorziet in haar investeringsplannen. Ook dat is bevestigd door de minister. Die werken zijn echter pas ingepland voor de periode tussen 2021 en 2026. En wat gebeurt er nu dan wel? De parking toch al betalend maken. Al tegen het einde van dit jaar! Het stadsbestuur heeft nochtans altijd gezegd dat pas van betalende parkeerplaatsen sprake zou zijn als ook de nieuwe stationsomgeving er was en dat is dus pas over jaren. Het lijkt erop dat de stad dit wel bijzonder slecht onderhandeld heeft met de NMBS. En dit communiceren naar de Dendermondenaar toe, was precies ook niet nodig.”

Schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA) kondigt een parkeerbeleidsplan voor de omgeving van het station, zowel aan de kant van Sint-Gillis als die van het Dendermondse stadscentrum, aan. “De NMBS had het betalend parkeren eigenlijk al nu meteen willen invoeren”, zegt hij. “Dankzij onderhandelingen hebben we kunnen bekomen dat ze hier nog even mee wachten tot de stad zelf een plan klaar heeft met maatregelen om de mogelijke extra parkeerdruk die omliggende straten zullen ondervinden bij betalend parkeren aan het station, op te vangen. De NMBS is bereid ons daar de tijd voor te geven en we hebben meteen een dossier in die zin opgestart. Tegen het najaar moet een plan klaar zijn en milderende maatregelen voor de omgeving ingevoerd. Dat de stationsparking betalend wordt, is niet abnormaal. De NMBS voert dat in op al haar parkings in heel Vlaanderen.”