Ondanks discussie met lokaal Vlaams Belang laat burgemeester nachtwinkels

om 22 uur sluiten Nele Dooms

19 maart 2020

16u54 0 Dendermonde Nachtwinkels in Dendermonde moeten vanaf donderdag om 22 uur sluiten. Dat heeft burgemeester Piet Buyse (CD&V) beslist. Oppositiepartij Vlaams Belang ziet de nachtwinkels liever volledig sluiten.

Het sluitingsuur van nachtwinkels in Dendermonde om 22 uur komt er na een conferencecall die burgemeester Buyse hield met minister van Binnenlandse zaken Pieter De Crem. “De minister heeft daarbij de federale maatregelen duidelijk toegelicht en die zijn duidelijk: handelszaken en winkels zijn gesloten, met uitzondering van de voedingswinkels met inbegrip van nachtwinkels”, zegt Buyse. “Nachtwinkels mogen geopend blijven van het normale openingsuur tot 22 uur. Daar gaan we ons in Dendermonde aan houden. De politie zal dagelijks de naleving van deze maatregelen controleren.”

Oppositiepartij Vlaams Belang van Dendermonde ziet liever een volledige sluiting van de nachtwinkels, zoals ook de Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese dat doorvoerde. “Er is geen tijd om het getalm op federaal niveau af te wachten. Er moet onmiddellijk een burgemeestersbesluit komen waarbij de vergunningen van alle nachtwinkels op Dendermonds grondgebied worden opgeschort, minstens tot 5 april”, meent gemeenteraadslid Barbara Pas (VB).

“Na de sluiting van de cafés en de restaurants valt een toeloop op nachtwinkels immers niet uit te sluiten”, gaat Pas verder. “Op sommige plaatsen leidt het tot verboden samenscholingen. Bovendien liggen nachtwinkels ook mee aan de basis van de schaarste in onze supermarkten. Levensmiddelen worden massaal opgekocht door nachtwinkels en aan woekerprijzen doorverkocht.”

Zorgverleners

Burgemeester Buyse benadrukt dat er in Dendermonde de voorbije dagen geen problemen waren met nachtwinkels. Er waren geen samenscholingen. “Er zijn dus geen redenen om af te wijken van de regels van de federale regering”, zegt hij. “Bovendien zijn nachtwinkels voor sommige zorgverleners die lange uren kloppen, vaak nog de enige plaats waar ze voedingsmiddelen kunnen kopen.”