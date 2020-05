Ondanks coronacrisis starten 3 jonge chefs met nieuw restaurant Fleems: “Eerst takeaway, daarna gastronomische menu’s” Nele Dooms

06 mei 2020

15u22 4 Dendermonde Deze week donderdag wordt restaurant Fleems een feit. De drie chefs achter het eerdere succesvolle pop-uprestaurant Heems aan de Grote Markt starten een nieuwe zaak op de plek waar tot voor kort Flammazien was. Een evidente start, midden in de coronacrisis, is het allerminst. “Maar uitstellen kan niet”, zeggen Brent, Willem en Pieter. “Daarom gaan we eerst vanaf donderdag voor takeaway, en daarna voor gastronomische menu’s. De Oklahoma Joe barbecue van Flammazien zullen we nog regelmatig laten branden.”

Flammazien, het restaurant waar chef Didier Van Autrève alle gerechten op zijn kaart bereidde op zijn Oklahoma Joe barbecue, sloot ondertussen al een aantal weken de deuren. Maar er dient zich nu een nieuwe bestemming aan. Brent Reper (25), Willem Vervaet (26) en Pieter Meyers (27) richten er hun nieuwe zaak Fleems op. De mannen bouwden in de zomer van 2018 het pop-uprestaurant Heems aan de Grote Markt uit tot een echt succes. Nu zijn ze toe aan iets nieuws. Fleems zal voor zeker een jaar de deuren openen.

“Al is ‘de deuren openen’ op dit ogenblik natuurlijk een eerder figuurlijk begrip”, zegt Willem. “Restaurants mogen door de coronacrisis nog altijd niet openen, en daardoor is de start van onze zaak natuurlijk niet evident. Toch kozen we ervoor om te beginnen, de rekeningen lopen immers ook door en enig perspectief op een timing dat de horeca wel weer open mag, is er momenteel niet. Dit kan nog maanden duren. We beginnen dus met takeaway en hopen liefhebbers in de eerste plaats te plezieren met lekkere gerechten die we op de Oklahoma Joe zullen bereiden.”

Laat ons vooral hopen dat we zo snel mogelijk weer mensen samenbrengen rond een tafel om te lachen en te genieten van lekker eten en drinken Brent Reper, Fleems

Gastronomische toer op

De chefs van Fleems bieden onder andere chickenwings, zalm, ribbetjes en een veggieburger. Maar ook de plannen voor wanneer Fleems effectief gasten kan ontvangen, zijn al concreet. Terwijl het drietal in Heems vooral voor sharing-gerechten ging, willen ze deze keer met Fleems de gastronomische toer op. “Klanten kunnen à la carte eten, met gerechten volgens de Belgisch-Franse keuken, maar met een hedendaagse twist”, zegt Pieter. “We gaan nog een trapje hoger dan wat we in Heems al deden. Wat we nu met de takeaway doen, moet iedereen goesting doen krijgen om ook langs te komen als Fleems effectief open is.”

De voorbije weken is al flink wat werk verzet in het pand aan het Heldenplein. De keuken, waar Brent, Willem en Pieter alle drie zullen koken, werd volledig vernieuwd. Het interieur van het vroegere Flammazien blijft grotendeels behouden, maar krijgt wel een opsmukbeurt. En de zaak krijgt er een mooi aangelegd terras bij. Zelfs het toilet krijgt een nieuwe look. Daar zorgt Jeroen Buytaert met zijn grafische studio Moodpie voor. Hij zorgt voor toepasselijke urban grafitti op de muren in het kleinste kamertje. “Heel leuk om te doen”, zegt Buytaert. “De stijl is niet zo strak en er zit wat humor in. Ik hoop dat veel klanten er zullen van kunnen genieten.”

“Laat ons vooral hopen dat we zo snel mogelijk weer mensen samenbrengen rond een tafel om te lachen en te genieten van lekker eten en drinken”, zegt Brent.

