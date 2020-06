Ondanks aanvankelijk enthousiasme, toch geen deelsteps in Ros Beiaardstad Nele Dooms

05 juni 2020

16u14 2 Dendermonde Er komen dan toch geen deelsteps in Dendermonde. Oppositieraadslid Tom Bogman (sp.a) had daar een tijd geleden om gevraagd. Schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA) was bereid het voorstel te bekijken, maar ziet nu toch af van een concrete uitvoering.

Een jaar geleden stelde Bogman voor om ook in Dendermonde deelsteps te introduceren. “Elektrische deelsteps zijn immers een populair, innovatief vervoersmiddel om toe te voegen aan onze mobiliteitsmix”, meent hij. “Dendermonde heeft sinds enkele jaren al Cambio-deelauto’s en Bluebike-fietsen. Die zijn een prima aanvulling op de klassieke vervoersmiddelen zoals fiets, bus, trein en auto. De deelsteps kunnen daar gerust ook bij, zeker in het kader van de ambities als klimaatvriendelijke stad. Je ziet in de stad zelfs al regelmatig mensen rijden met hun eigen step.”

Schepen Meremans liet het voorstel onderzoeken, maar zal het nu toch niet invoeren in de stad. “We hebben er al voor gekozen om prioritair in te zetten op fietsgebruik in de stad”, zegt hij. “Laat ons eerst daar vooral werk van maken. Een deelstep is overigens geen alternatief om wagens van de weg te halen, eerder een optie voor voetgangers om wat sneller te zijn. Maar zo groot zijn de afstanden in ons stadscentrum niet. Daarom lijkt het niet opportuun hiervoor iets te organiseren. Steden die wel al met deelsteps werken, kennen overigens een probleem van rondslingerende steps. Dat kan hinderlijk zijn.”

Bogman reageert ontgoocheld. “Een deelstepproject zonder hinder kan toch mogelijk zijn met sluitende afspraken en een reglement”, zegt hij. “In Sint-Niklaas kan het bijvoorbeeld wel. We hadden minstens een proefproject kunnen opzetten.”