Onbesproken papa van drie smokkelt 44,5 kg cannabis Bjorn Maeckelbergh

13 december 2019

00u00 1 Dendermonde Een man van 34 uit Dendermonde is in Frankrijk veroordeeld tot twee jaar cel omdat hij maandag aan de péage tegengehouden werd met 44,5 kilogram cannabis onder de achterbank. De man - blanco strafblad en papa van drie kinderen - huilde in de rechtbank. "Het spijt me zo. Ik heb de risico's fout ingeschat."

De man werd opgepakt aan de péage van Sorigny. Bij een controle hadden drugshonden 88 verdachte zakjes aangetroffen in een bergruimte onder de achterbank. Alles samen 44,5 kilogram cannabis. De Belg had ook 550 euro bij, verborgen in sigarettenpakjes.

Volgens de verklaringen van de man wist zijn vrouw niets af van zijn bijverdienste. Hij vertelde de rechter dat hij thuis cannabis en cocaïne gebruikt. Volgens hem was het zijn dealer die hem de klus had voorgesteld: hij zou een vliegtuigticket naar Madrid krijgen om in Spanje een Volkswagen Transporter op te pikken 'met een drietal kilogram drugs'. Hij moest die naar België rijden. Dat zou hem 500 euro opleveren.

Schade aan auto betalen

Dat geld wilde de Belg naar eigen zeggen gebruiken om de schade terug te betalen aan de auto van zijn vrouw - met die auto had hij een ongeval gehad. Hij weende gisteren in de rechtbank en zei dat hij de risico's had onderschat. "Ik ga nog liever naar de gevangenis dan dat ze mijn familie lastigvallen." De Franse politie nam de drugs, het geld en de wagen in beslag. De rechter veroordeelde de Belg tot twee jaar gevangenis - waarvan achttien maanden met uitstel. Hij moet de komende vijf jaar ook wegblijven uit Frankrijk. (BJM)