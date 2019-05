Omwonenden geven input over mogelijkheden voor aantrekkelijker speelplein ‘t Kruis Nele Dooms

27 mei 2019

14u36 5 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde geeft omwonenden van het speelplein ‘t Kruis in Sint-Gillis inspraak over een mogelijke herinrichting. Het plein aan de Moeskouterlaan mag zich over afzienbare tijd aan een heraanleg verwachten. In afwachting daarvan brachten omwonenden een bezoek aan het plein om ideeën uit te werken.

Speelplein ‘t Kruis bevindt zich aan de Moeskouterlaan in Sint-Gillis. De dienst Groenbeleid en Landbouw zal er voor een make-over zorgen. Bedoeling is om van het plein een ontmoetingsplaats voor de hele buurt te maken. Maar daarvoor komt er wel een overleg met de buren. Bewoners mogen aangeven wat volgens hen moet gebeuren om er het ideale speelplein van te maken. De jeugddienst bekijkt met de kinderen uit de buurt wat allemaal kan.

Voor een eerste inspraakmoment daagden ruim 45 omwonenden op. Zij maakten een rondgang door het hele park, uitten bezorgdheden en gaven ideeën en suggesties voor een toekomstige inrichting. Ook gemeenteraadslid Els De Wael (CD&V), die vlakbij het plein woont, deed mee. “Ik ben blij dat de grote groene ruimte positief benut kan worden, met behoud van de natuurlijke elementen”, zegt ze. “Het is fijn dat zo’n mooi plekje van Sint-Gillis onder handen wordt genomen en dat de omwonenden inspraak krijgen. Zo wordt onze kleine groene long nóg leuker voor jong en oud.”

Volgens schepen van Jeugd Nele Cleemput (CD&V) moet het park uitgroeien tot een speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud. “Dat is van belang voor de jonge gezinnen uit de buurt, maar ook voor ouderen uit de Zonnebloem, en oma’s en opa’s die regelmatig kleinkinderen op bezoek krijgen”, klinkt het. “Net daarom raadplegen we al die verschillende groepen. Dat we ook de kinderen aan het woord laten, is evident. Zij zijn de experts als het op spelen aankomt en dus van grote waarde voor advies rond speeltoestellen en ravotten in het groen.”

De stadsdiensten maken nu een ontwerpschets op voor de heraanleg. Die wordt eerst nog eens teruggekoppeld naar de buurt, voor de concrete uitvoering.