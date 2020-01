Ommegang ook inspiratie voor uniek Ros Beiaard-springkasteel Nele Dooms

05 januari 2020

16u41 7 Dendermonde De nakende Ros Beiaardommegang in Dendermonde biedt tal van inwoners, verenigingen en ondernemers inspiratie. Bij Raf Verwaeren van SpringeRaf is dat niet anders. Hij pakte tijdens de nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt in Dendermonde in primeur uit met een gloednieuw Ros Beiaard-springkasteel.

“Een eigen ontwerp”, zegt hij fier. “Als Dendermondenaar met passie voor springkastelen kon het niet anders dan dat ik ooit ook een springkasteel rond Ons Peird moest hebben. Meer dan een jaar is er nodig geweest om dit te realiseren, van ideeën en opzoekingswerk, over ontwerpen maken, tot de controle van een ingenieur om te voldoen aan de Europese veiligheidsnormen en de uiteindelijke productie. Het springkasteel was net op tijd klaar om 2020, het jaar van het Ros Beiaard, mee in te zetten.”

Op de Grote Markt stond het zondag beschikbaar voor de kleinste Dendermondenaren en die waren erg enthousiast om er zich in uit te leven. Naast kijken kon niet, want het springkasteel heeft de vorm van een reusachtig Ros Beiaard. Binnenin zijn Knaptanden te vinden om tegen te springen. “Geweldig toch, als je vanaf nu kan zeggen dat het Ros Beiaard aanwezig is op je tuinfeest, schoolfeest of happening van je vereniging”, zegt Raf. “In tussentijd gaat het Ros op stal in onze vestiging in Gijzegem, tot spijt van wie het benijdt in Aalst.”