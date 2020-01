Omleidingsverkeer in betere banen na plaatsen extra signalisatie Nele Dooms

30 januari 2020

12u50 2 Dendermonde Het verkeer in Grembergen loopt de jongste dagen beter dan bij de start van de werken op de Zeelsebaan. Er werd extra signalisatie bijgeplaatst. “En dat werpt zijn vruchten af”, klinkt het bij de lokale politie.

Dat er op de Zeelsebaan in Grembergen werken gestart zijn en verkeer daardoor moet omrijden, liet zich de voorbije week voelen in de deelgemeente. De Fietsersbond van Dendermonde schreef er zelfs een open brief over en vroeg extra maatregelen tegen het sluipverkeer in de Bakkerstraat en de vele vrachtwagens die ondanks het tonnageverbod toch nog door het centrum van Grembergen, de Leugestraat en Kleinzand reden.

De lokale politie greep in en plaatste extra signalisatie. Grote tekstkarren, onder andere aan de afslag op de Mechelsesteenweg naar de Grembergenbrug, maken extra duidelijk dat zwaar verkeer Grembergen niet in mag. “En dit werpt zijn vruchten af”, zegt korpschef Patrick Feys. “Er zijn een pak minder vrachtwagens in het centrum van Grembergen. De meeste vrachtwagenchauffeurs die gecontroleerd werden, bleken plaatselijk verkeer te zijn.”

De politie roept ondertussen alle bestuurders op om wegomleggingen nauwgezet te volgen. “Wie dat dit niet doet, loopt het risico om zich vast te rijden of maakt kans op een controle van één van onze collega’s van de verkeersdienst”, zegt Feys. “Voor het sluipverkeer zetten we binnenkort een nieuw toestel in, gebaseerd op nummerplaatherkenning. Wegenwerken veroorzaken altijd overlast en frustratie, maar er wordt echt alles aan gedaan om de veiligheid te garanderen en de bijkomende lasten te beperken.”