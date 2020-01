Omleiding door werken in Kappelestraat Nele Dooms

06 januari 2020

12u43 0

Door werken in de Kapellestraat in Appels moet het verkeer er een wegomlegging volgen. Een aannemer zal er tot 17 januari aan de slag zijn in het kader van een rioolaansluiting. De werfzone bevindt zich ter hoogte van huisnummer 31. Op deze locatie is een tijdelijk parkeerverbod voorzien. Chauffeurs kunnen in de Kapellestraat niet doorrijden en moeten daardoor een omleiding volgen. Die is voorzien via de Heidestraat en de Sint-Apolloniastraat. Fietsers en voetgangers hebben wel altijd doorgang.