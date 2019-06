Olympos zet in op meer duurzaamheid en groen Nele Dooms

17 juni 2019

15u43 5 Dendermonde Zwembad Olympos van Dendermonde gaat voor meer duurzaamheid en groen in haar omgeving. Zo komt er een gescheiden afvalinzameling en kreeg het speelplein aan het zwembad een groene make-over.

De speeltuin aan het zwembad onderging heel wat veranderingen. Een deel ervan werd omzoomd met een houten afsluiting en nieuwe beplantingen. Vlinderstuiken zorgen voor extra kleur en trekken vlinders aan. Enkele insectenhotels sieren het pleintje. Er is ook een extra bloemenweide ingezaaid. Dat moet de biodiversiteit ten goede komen. Ook aan de voorgevel van Olympos werden wilde bloemen geplant.

Om de toegang tot het speelpleintje te optimaliseren voor kinderen die uit het zwembad komen, is voortaan een doorgang voorzien die de kinderen rechtstreeks tot het speelplein brengt. De site kreeg ook vuilnisbakken. Olympos wil trouwens dat afval voortaan apart wordt ingezameld. Er hangen daarom nieuwe blauwe vuilnisbakken aan de uitgang voor PMD, zoals bijvoorbeeld lege drankblikjes. Ook in het zwembad zelf en aan de ligweide zullen voortaan verschillende afvalbakken staan voor aparte inzameling van PMD en restafval.

“2019 is een jaar waarop zwembad Olympos inzet op de natuur”, zegt schepen van Sport en Natuur Nele Cleemput (CD&V). “En dat gebeurt dus niet enkel in het zwembad zelf, maar ook in de omgeving er rond. Zo moet de ecologische voetafdruk van het zwembad verkleinen. Eerder werden al inspanningen geleverd om Olympos energiezuiniger te maken, met vernieuwing van verwarmingsinstallatie en beglazing, plaatsen van ledverlichting, betere isolatie en een nieuw dak.”