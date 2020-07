Oldtimers verzamelen aan American Poolbaar voor rondrit: “Genieten van eerste treffen sinds coronacrisis” Nele Dooms

19 juli 2020

13u57 0 Dendermonde Een zestigtal oldtimers en hun eigenaars verzamelden zondagmiddag aan The American Poolbar op het stationsplein van Dendermonde. Het was de eerste rondrit sinds maanden die weer mogelijk was.

De Old- & Youngtimerclub ACA Denderstreek had in maart net haar openingsrit van het nieuwe seizoen achter de rug of het land ging in lockdown door de coronacrisis. Maandenlang moesten de oldtimers vervolgens op stal blijven omdat gezamenlijke ritten niet meer toegelaten waren. “Hier in Dendermonde hebben we nu onze eerste rit sinds maanden “, zegt voorzitter Geert Van Damme. “De zon is van de partij. Dus dit wordt weer immens genieten sinds lange tijd.”

Voor de Zomerrit waren ruim zestig oldtimers ingeschreven. “Dit is een rondrit in een gemoedelijke en amicale sfeer, met als enig doel wat plezier beleven worden”, klinkt het. “We letten wel erg op de veiligheidsregels in kader van de coronacrisis. Daarom vertrekken we bijvoorbeeld ook niet allemaal samen, maar in bubbels van 20. Maar we zijn vooral blij dat we er weer op uit kunnen met onze oldtimer.”

Vertrek en aankomst waren voorzien aan The American Poolbar op het stationsplein. Tussendoor legden de oldtimers een parcours -af langs landelijke, rustige wegen, aan de hand van een roadbook.