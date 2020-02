Okra ontvangt Luc Caals voor komische voorstelling Nele Dooms

13 februari 2020

14u58 0

Seniorenvereniging Okra van Sint-Gillis-Dendermonde organiseert op zondag 16 februari een toneelvoorstelling. Daarvoor ontvangt de vereniging acteurs Erik Goris en Luc Caals. Zij brengen de komische voorstelling “De Ziekenkas”. De show start om 14.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in het Gildenhuis, aan de Otterstraat 124 in Sint-Gillis. Toegangskaarten kosten 13 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. Info en reservatie: marc.peleman@skynet.be.