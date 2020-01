Officiële aanstelling van broers Cassiman tot Vier Heemskinderen tijdens nieuwjaarsreceptie op Grote Markt Nele Dooms

03 januari 2020

15u09 0

De broers Maarten, Wout, Stan en Lander Cassiman zullen aanstaande zondag 5 januari officieel aangesteld worden als Vier Heemskinderen. Het is ondertussen van begin november geleden dat ze in het stadhuis van Dendermonde geselecteerd werden uit de verschillende kandidaat-gezinnen tot meest ideale Aymonszonen, zodat zij op zondag 24 mei als Heemskinderen op de rug van het Ros Beiaard mogen zitten tijdens de tienjaarlijkse ommegang. Zondag wordt hun plechtige aanstelling voor die rol een feit. Dat zal gebeurden tijdens de nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt. Alle aanwezigen zullen die ceremonie live kunnen meemaken. De nieuwjaarsreceptie begint om 11 uur. Naast de aanstelling van de Vier Heemskinderen, is er ook een podiumoptreden van Dynamic Symphonic Band onder leiding van Geert Baetens gepland. Op de Grote Markt zal bovendien een uniek Ros Beiaard-springkasteel opgesteld staan. Voor deze gebeurtenis zal de Grote Markt afgesloten zijn voor het verkeer vanaf zaterdag 4 januari om 12 uur. Tot na de afbouw op zondagnamiddag 5 januari. Het verkeer moet een omleiding volgen via de Ridderstraat, Greffelinck, Sas en Prudens Van Duysestraat. Er geldt op zondag ook een parkeerverbod van 9 tot 14 uur in de Kerkstraat en Justitieplein, vanaf CC Belgica tot de Kazernestraat.