OCMW laat bejaarden in woonzorgcentrum skypen met familie Nele Dooms

16 maart 2020

17u16 26 Dendermonde Om er voor te zorgen dat bejaarden in de woonzorgcentra in Dendermonde ondanks het bezoekverbod toch nog contact kunnen hebben met hun familie, zorgt het OCMW van Dendermonde ervoor dat zij kunnen skypen met hun familie. Ondertussen doet het personeel in de rusthuizen er tijdens deze coronacrisis alles aan om de bewoners extra te verwennen.

“Het leven van onze bewoners in deze tijden van corona zo draaglijk mogelijk maken. Dat is momenteel prioriteit van het personeel in onze OCMW-woonzorgcentra”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Bezoek wordt niet meer toegelaten, maar er wordt wel de gelegenheid geboden aan bewoners om via videocall hun familie en vrienden te zien en te spreken.”

Het rusthuis Aymonshof installeert daarvoor op elke afdeling een laptop of tablet, zodat de familie kan skypen met een bewoner. Dat gebeurt telkens onder begeleiding van een animator of ergotherapeut. In het Hof ter Boonwijk worden familieleden actief opgebeld en in contact gebracht met de bewoners. Ook daar worden drie laptops uitgerust om toe te laten dat bejaarden via skype hun vrienden en familie kunnen zien.

“In het belang van onze ouderen moeten we fysieke ontmoetingen streng beperken. Maar deze risicogroep voor corona is spijtig genoeg ook vaak een risicogroep voor eenzaamheid”, zegt Roggeman. “Om dat te vermijden, maken we gebruik van technologische oplossingen die toelaten dat bewoners vanop afstand nog met hun familie en vrienden kunnen praten. Zo verzachten we de sociale dimensie van het coronavirus.”

In het Aymonshof zijn overigens nog andere acties gestart. Zo loopt personeel van de onderhoudsploeg voortaan elke middag eens langs bij bewoners per afdeling om te vragen of ze graag iets willen uit de cafetaria. “Want ook die is gesloten”, zegt Roggeman. “Maar bewoners zijn het vaak gewoon om in de namiddag eens een drankje te drinken of een zakje chips te eten. Dankzij deze kleine actie, blijft dat nu ook mogelijk. Dit wordt zeer positief ontvangen bij onze bewoners.”