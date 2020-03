Obus tot ontploffing gebracht aan DDS Koen Baten

17 maart 2020

09u58 0 Dendermonde Ontmijningsdienst DOVO heeft zopas in een bos achter het containerpark een obus tot ontploffing gebracht. Deze werd daar aangetroffen in het bos, vermoedelijk door een voorbijganger.

De politie van Dendermonde werd meteen verwittigd. Zij kwamen ter plaatse en verwittigden ook meteen DOVO die met enkele manschappen ter plaatse kwamen. De bom werd onderzocht en daar ter plekke tot ontploffing gebracht. Dit zorgde voor een luide knal in de omgeving. Het is niet de eerste bom die hier nog ontdekt wordt. In het verleden werden ook al enkele obussen tot ontploffing gebracht in Vlassenbroek.