Nu iedereen weer uit ons kot mag, is ook de UiTPAS terug Nele Dooms

19 juni 2020

17u40 0 Dendermonde Nu iedereen weer uit zijn kot mag door de versoepeling van maatregelen in deze coronacrisis, is ook de UiTPAS in Dendermonde terug. Die werd de voorbije maanden vervangen door de InPAS, maar wordt nu geherlanceerd.

De UiTPAS werd in het leven geroepen om zoveel mogelijk Dendermondenaren uit huis te krijgen en deel te laten nemen aan allerlei vrijetijdsactiviteiten, of het nu om sport, cultuur of jeugd gaat. Gebruikers kunnen dan punten sparen, waarmee ze kortingen krijgen op activiteiten of toegangsgelden. Mensen met beperkte financiële middelen krijgen met de UiTPAS dan weer gunstigere tarieven.

Met de lockdown naar aanleiding van de coronacrisis was er de voorbije maanden echter niet veel buiten komen aan en werd de UiTPAS daarom omgedoopt tot InPAS. Dendermondenaren werden opgeroepen om te blijven bewegen, spelen, knutselen, musiceren. Wie dit van thuis deed, kon InPAS-punten verzamelen. Met de versoepeling van de coronamaatregelen vindt de stad het nu tijd om de InPAS weer af te voeren en de UiTPAS te herlanceren.

“Het moment om opnieuw UiT te breken is aangebroken”, zegt Kristof De Cock van de UiTPAS. “En dus kunnen er weer punten gespaard worden met vrijetijdsactiviteiten. We kunnen opnieuw sporten, expo’s bezoeken, een boek ontlenen. Het toeristisch infokantoor en bezoekerscentrum Dendermonde en in de bibliotheek zijn weer open en de stad heeft een alternatief zomerprogramma in petto. Allemaal dingen om te beleven en daarvoor de UiTPAS te gebruiken.”

Wie contactloos punten wil sparen, kan via de UiTPAS-app de QR-code scannen. Meer info op www.dendermonde.be/uitpas.