Norbert en Rita vieren huwelijksjubileum: “Vonk sloeg over tussen de gebakjes” Nele Dooms

28 september 2020

14u17 4 Dendermonde De vonk sloeg over tussen de gebakjes van de patisseriezaak van Rita Van Den Abbeele (70) werkte en nu zijn zij en Norbert Lehouck (71) uit Dendermonde een gouden paar. Het koppel werd naar aanleiding van hun vijftigjarig huwelijksjubileum ontvangen in het Dendermondse stadhuis.

Rita werkte in het weekend in een patisserie, waar Norbert regelmatig over de vloer kwam om gebak te kopen. De twee leerden elkaar zo kennen. “De vonk sloeg uiteindelijk helemaal over tijdens een bal in het toenmalig Koningshof in de Dijkstraat in het stadscentrum”, vertellen de twee. “We hadden 2,5 jaar verkering en vervolgens trouwden we.”

Het echtpaar kreeg twee dochters. Ondertussen zijn er ook vier kleinkinderen. Norbert werkte tot aan zijn pensioen als lasser bij de firma Baert in Zele. Rita werkte als bediende bij Van Hoyweghen Bouwmaterialen. In de vrije tijd stond reizen bovenaan het verlanglijstje en was wandelen met de Denderklokjes een actief tijdverdrijf. De twee speelden ook toneel. Rita en Norbert waren aangesloten bij toneelvereniging Speels Podium in de wijk Het Keur.

“Tegenwoordig genieten we van de kleine dagdagelijkse dingen”, zeggen ze. “We hebben een volkstuintje in het Keur, waar we samen groenten telen. We nemen elke dag zoals hij komt en hopen nog heel wat mooie momenten te beleven met elkaar.”