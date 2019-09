Norbert Detaeye te gast in Honky Tonkbunker Nele Dooms

30 september 2019

Jazzpianist Norbert Detaeye is dit weekend te gast bij de Honky Tonk Jazzclub van Dendermonde. Hij staat er gekend als huispianist, maar zal deze keer optreden met twee gastmuzikanten. Detaeye krijgt gezelschap van trompettist Patrick Artero en Don Vappie, talent op banjo, gitaar en bas. Het concert vindt plaats op zaterdag 5 oktober en begint om 20.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Honky Tonk Jazzbunker, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 20 euro voor leden, 25 euro voor niet-leden. Info en reservatie: 0478/92.82.70 of via reservering@honkytonk.be.