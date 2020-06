Noodfonds regering zorgt voor ruim half miljoen euro voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Dendermonde Nele Dooms

16u50 0 Dendermonde Dendermonde krijgt ruim 500.000 euro voor haar lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Het is een deel van het noodfonds van bijna 300 miljoen euro dat de Vlaamse regering voorziet om getroffen sectoren zoals de vrijetijdssector extra te ondersteunen.

In dit noodfonds is 87 miljoen voorzien voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Dendermonde krijgt daar 552.924,84 euro van. Dat weet Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA). “De centen dienen voor organisaties en spelers uit deze sector die sterk geleden hebben tijdens de coronacrisis”, zegt die. “Lokale verenigingen worden niet uit het oog verloren. Zo willen we het rijke Vlaamse vrijetijdsleven in stand houden en robuuster maken voor de toekomst.”

Veel lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen de voorbije maanden door de coronacrisis heel wat inkomsten verloren gaan. Een eetfestijn, een lokale wafelverkoop of een jaarlijks theateroptreden geven hen in normale omstandigheden de nodige zuurstof om doorlopende uitgaven te kunnen bekostigen. Die vielen nu weg. “Ook in Dendermonde zijn de noden op dat vlak hoog”, weet schepen van Cultuur Els Verwaeren (N-VA). “Dit extra budget vanuit de Vlaamse regering is dus zeker welkom. We zullen in overleg met adviesraden bekijken hoe we dit budget best benutten om getroffen organisaties extra te ondersteunen.”