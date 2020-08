Nog volop zomer, maar corona dwingt Circus Barones nu al tot winterstop Nele Dooms

07 augustus 2020

17u06 0 Dendermonde Circus Barones uit Dendermonde, dat bij het begin van de coronacrisis noodgedwongen zijn tenten opsloeg op de parking aan sportcomplex van Sint-Gillis, stopt vervroegd met optreden. Het circus gaat nu al de winterstop in. “Voorstellingen voor amper honderd personen zijn niet haalbaar”, klinkt het.

Het was plots een verrassend zicht eind maart toen er plots drie kamelen rondliepen op een grasveld op de sportcampus aan de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis. Die bleken van Circus Barones te zijn. De circusartiesten hadden door de start van de coronacrisis hun tournee moeten onderbreken en waren op zoek geweest naar een terrein om in afwachting van een hervatting van de voorstelling hun tenten neer te zetten. Die plek kregen ze in Dendermonde. De circusartiesten bleven er oefenen in de hoop dat ze snel weer zouden kunnen optreden.

Door de eerder versoepeling van de coronamaatregelen waren vervolgens weer circusvoorstellingen toegelaten, weze het met een beperking van maximum honderd personen. Circus Barones trad vervolgens op in enkele gemeenten in West-Vlaanderen. Maar de circusleiding kwam tot de conclusie dat voorstellingen voor maar 100 personen niet rendabel zijn. Bovendien beslisten burgemeesters van verschillende gemeenten dat geplande voorstellingen toch niet meer mogen plaatsvinden. “Er zit daardoor niets anders op dan vervroegd onze winterstop te beginnen”, zegt directeur Richard Korttnig. “We hebben een winterstandplaats in Baasrode. Artiesten keren terug naar huis, voor onbepaalde tijd. Ondertussen kijken we vooral vooruit, naar de tijd dat we wel weer voor de volle honderd procent kunnen spelen. Want mensen vermaken, dat blijft ons doel en onze leukste bezigheid.”