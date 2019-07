Nog sneller surfen: nieuwe, gratis wifi in zwembad en sportcentrum Nele Dooms

15 juli 2019

15u51 0

Sneller en beter surfen op internet kan voortaan ook in het zwembad Olympos van Dendermonde en het sportcentrum in Sint-Gillis. Er is daar nieuwe, gratis wifi voorzien via glasvezelbekabeling. Dat kadert in de vernieuwing van de internet-infrastructuur voor de volledige stad. In de ganse binnenstad wordt nieuwe glasvezelbekabeling aangebracht, zowel voor de stadsdiensten als voor de inwoners. De eerste aanzet daartoe was de gratis wifi in het kernwinkelhart vorig jaar. Nu is ook de configuratie in het zwembad afgerond. Voor het sportcentrum aan de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis zijn gelijkaardige werken bezig, die kort na de zomer afgerond zullen zijn. De sporthal van Oudegem volgt in het najaar en de sporthal van Appels in het voorjaar van 2020. “De stad investeert volop in glasvezelkabel om de stadsdiensten beter en sneller met elkaar te verbinden”, zegt schepen Dieter Mannaert (CD&V). “Als schepen van ICT vind ik het belangrijk dat ouders, bezoekers en sporters hiervan kunnen meegenieten, met snelle en gratis wifi. Het is mooi dat we ook op deze manier onze inwoners kunnen verbinden.” Ook schepen van sport Nele Cleemput (CD&V) is tevreden. “Alle bezoekers en sporters in het zwembad en de sporthallen zullen nu kunnen genieten van een veel beter en sneller netwerk”, zegt ze.