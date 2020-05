Nog miniem aantal coronapatiënten in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

15 mei 2020

16u17 4 Dendermonde Het aantal coronapatiënten in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde is nu tot een miniem aantal gedaald.

Momenteel verblijven er nog drie patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Eén van hen is opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen. Het aantal zit al dagen in dalende lijn. Er wachten momenteel ook geen patiënten, die mogelijks besmet zouden kunnen zijn, op testresultaten. Er deden zich de voorbije 24 uur geen overlijdens bij coronapatiënten voor. Eén patiënt mocht het ziekenhuis verlaten omdat hij voldoende hersteld is.