Nog maar net rijbewijs gaan afhalen en al meteen door rood licht rijden: 400 euro boete Koen Baten

15 mei 2020

14u27 0 Dendermonde N.D.P. moest zich vrijdagochtend verantwoorden in de politierechtbank in Dendermonde nadat ze met haar wagen door het rode licht was gereden. Opvallend detail, de vrouw was die dag nog maar net haar rijbewijs gaan halen.

De vrouw had nog maar pas haar rijbewijs toen ze haar zus naar het werk ging brengen. “Zij voelde zich die dag niet goed en daarom besloot haar zus haar te brengen naar het werk”, vertelt haar raadsman. “Omdat haar zus echt niet goed werd, was ze afgeleid en had ze het rode licht niet gezien”, klinkt het. De lichten stonden nog maar net op rood.

De vrouw zelf was onder de indruk van de feiten. Politierechter Peter D’Hondt legde haar een geldboete op van 400 euro en een rijverbod van 15 dagen. Ze zal ook haar theoretisch rij-examen opnieuw moeten afleggen omdat ze haar rijbewijs minder had dan twee jaar.