Nog maar even in spanning: Begin november worden Vier Heemskinderen bekend gemaakt Nele Dooms

18 oktober 2019

13u33 2 Dendermonde Nog heel even is het spannend en daarna zal geweten zijn wie de nieuwe Vier Heemskinderen zijn die tijdens de Ros Beiaardommegang van 24 mei 2020 de rug van het Dendermondse Paard mogen beklimmen. De namen zullen op woensdag 6 november bekend gemaakt worden. Dan resten nog precies 200 dagen voor de ommegang. Op die symbolische dag zal het Ros Beiaardcomité overgaan tot bekendmaking van de uitslag. Er zijn vijf gezinnen kandidaat.

De kandidaten reageerden op een oproep die het Ros Beiaardcomité in juni lanceerde. Momenteel gaat het Ros Beiaardcomité na in hoeverre de gezinnen voldoen aan de verschillende belangrijke selectiecriteria, omschreven in het Ros Beiaardhandvest. Allerbelangrijkste is dat het vier broers zijn. Ze moeten elkaar opvolgen in leeftijd, zonder onderbreking van de geboorte van een meisje. De Vier Heemskinderen moeten minstens 7 jaar en maximum 21 jaar oud zijn op de dag van de ommegang. Vervolgens moeten ze in Dendermonde geboren zijn en er onafgebroken wonen. Daarna zijn het ouders die in Dendermonde geboren moeten zijn en er onafgebroken wonen. Komen dan nog verschillende gezinnen in aanmerking, dan kijkt het Ros Beiaardcomité nog verder terug in de tijd. Om te weten wie de eretitel van Vier Heemskinderen krijgt, is het dus nog een kleine drie weken wachten.