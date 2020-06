Nog even wachten op heropening sportcentrum: Meirdam lost dat op met outdoor workouts en overweegt dat te blijven doen Nele Dooms

04 juni 2020

15u45 0 Dendermonde Vanaf maandag 8 juni zijn alle sporten opnieuw toegelaten, outdoor én indoor. Dat heeft de nationale veiligheidsraad beslist. In afwachting daarvan is het voor sportievelingen die toch voldoende willen bewegen, creatief zijn. Bij Sportcentrum Meirdam passen ze hier een mouw aan door workouts in openlucht aan te bieden.

“Het is overduidelijk dat mensen echt willen blijven bewegen”, zegt Sofie Van Damme van Meirdam Sport. “De sessies die we aanbieden, zijn volgens de richtlijnen van de overheid beperkt tot maximum twintig personen, zijn allemaal meteen volzet.”

De sporters verzamelen op de parking van het sportcentrum aan de Sint-Onolfsdijk. Handen ontsmetten, matjes uitrollen, gewichtjes bij de hand en klaar. Zo startte woensdagavond de training ‘Bodysculpture’. “De training staat voor BBB: Borst Buik en Billen”, zegt Sofie. “Maar we hebben ook een bootcamp in open lucht en cycling.”

Het initiatief in openlucht valt duidelijk in de smaak. “De reacties zijn zo positief dat we overwegen om nog gedurende heel de zomer de sessies buiten te houden”, zegt Van Damme. “In het zonnetje trainen is zoveel leuker en er is meer zuurstof. Op deze manier houden we eigenlijk nog iets positiefs over aan corona.”