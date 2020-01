Nog altijd probleem met kalenders afvalophaling Verko: koerier werkt aan rechtzetting Nele Dooms

10 januari 2020

15u10 0 Dendermonde Inwoners uit het werkingsgebied van afvalintercommunale Verko die eind vorig jaar een verkeerde editie van de afvalkalender voor 2020 in de bus kregen en nog altijd niet over het juist exemplaar beschikken, zullen de komende weken een correct exemplaar krijgen. Zo klinkt het bij Verko. De fout van verkeerde leveringen ligt bij een externe koerier. Die werkt aan een rechtzetting.

Verko laat elk jaareinde een nieuwe kalender uitdelen waarop inwoners de ophaalrondes op kunnen raadplegen. Alleen kregen deze keer heel wat bewoners de verkeerde afvalkalender in de bus. Onder andere een groot deel van Grembergen bijvoorbeeld kreeg de kalender van Hamme in de bus. De koerier die verantwoordelijk is voor de bedeling verontschuldigde zich al eerder voor de fouten en leverde in de eindejaarsperiode inspanningen om de juiste kalenders te bedelen. Maar nog altijd zijn er problemen. “Verko heeft daarom opnieuw met het koeriersbedrijf aan tafel gezeten om dringend op een oplossing aan te sturen”, zegt voorzitter Dirk Abbeloos. “Er moeten nieuwe exemplaren gedrukt worden en die zullen vervolgens bedeeld worden.”

Wie in Grembergen woont en de afvalkalender van Hamme heeft gekregen en vice-versa zal uiterlijk op maandag 13 januari de juiste editie krijgen. Andere meldingen uit andere gemeenten over het niet of verkeerd ontvangen van de kalender worden binnen de week opgevolgd. Meldingen over foute levering kunnen altijd doorgegeven worden via ombudsdienst@dds-verko.be.