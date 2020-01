Nog 122 dagen tot de Ros Beiaardommegang: Vier Heemskinderen hebben er eerste pasbeurt van hun harnassen opzitten Nele Dooms

22 januari 2020

16u40 5 Dendermonde De broers Maarten (15), Wout (11), Stan (9) en Lander (9) Cassiman hebben er hun eerste pasbeurt voor hun rol als Vier Heemskinderen opzitten. Als ze op zondag 24 mei 2020 tijdens de Ros Beiaardommegang, nog precies 122 dagen verwijderd, op de rug van ‘t Peird gaan zitten, moeten ze dat in blinkende harnassen doen. En die moeten als gegoten zitten. Dus daar komen enkele pasbeurten bij kijken.

Stadswerknemers van de technische dienst zorgden er eerder al voor dat de historische harnassen alvast weer mooi opgeblonken werden. In het stadhuis van Dendermonde konden de vier broers ze nu voor een eerste keer aandoen. En daar kwam een gezonde spanning bij kijken. “Best tof om als echte ridders in een harnas gehesen te worden”, zeggen ze. “Hier en daar zijn nog wat aanpassingen nodig, maar de pasbeurt verliep vlot. We kijken al uit naar het tweede pasmoment.” Het Ros Beiaardcomité laat alleszins niets aan het toeval over. Zo zijn ook de schilden, helmen en zwaarden als opgepoetst.

Binnenkort, op 2 februari, trekken de Vier Heemskinderen overigens naar het vakantiesalon in Brussel. Ze maken er hun opwachting samen met de Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath om bezoekers warm te maken voor de Ros Beiaardommegang.