Nog 100 dagen voor Ros Beiaardommegang: zo uiten Dendermondenaars de liefde voor hun Peirt Nele Dooms

14 februari 2020

17u36 0 Dendermonde Nog 100 dagen voor de Ros Beiaardommegang en dat net op Valentijn. Dat was voor het Ros Beiaardcomité aanleiding genoeg om de Dendermondenaren op te roepen de liefde voor hun Peirt te uiten en het Ros te eren. Daarvoor mochten ze, onder het motto Ros d’Amour, creatief aan de slag aan. Het leverde enkele leuke initiatieven op.

Tal van Dendermondenaren haalden de Ros Beiaard- of stadsvlaggen boven om uit te hangen voor deze laatste honderd dagen. Ook Ludwig Van Gijzegem versierde de voorgevel van zijn woning. Niet alleen met twee vlaggen, maar ook met een zelfgemaakt schilderij.

Reinout Remmery deed daar nog een flinke schep bovenop. Hij was er als de kippen bij om in te gaan op de oproep van het Ros Beiaardcomité. Hij hing niet alleen drie grote vlaggen uit, maar plaatste voor de garagepoort ook een grote pancarde met Ros Beiaard en Vier Heemskinderen. Ook aan de voordeur kreeg een Ros Beiaard-creatie een plaats en voor een raam werden vroegere affiches van ommegangen opgehangen. Binnen in huis sieren dan weer schilderwerkjes van het Ros het interieur.

“Ons Ros is wat ons bindt, en dat moeten we ook tonen hé”, zegt Reinout. “Ik doe dat met veel plezier. Het is misschien wat zot, maar één keer om de tien jaar mogen we dat toch wel zijn. We kijken met het hele gezin erg uit naar de Ros Beiaardommegang op 24 mei. De spanning stijgt.”

Ook aan het naai- en strijkatelier, verbonden aan sociaal restaurant TVORK, in Sint-Gillis-Dendermonde was de liefde voor het Ros Beiaard te merken. In de tuin waren daar paardenkoppen gezet, een creatie van een vroegere medewerkster Cindy Lowie. Voor de extra decoratie zorgde vrijwilliger Lieve. In het atelier hadden ze een bijzondere reden om aandacht te schenken aan Ros d’Amour. Medewerkster Nancy De Brandt is immers trotse mama van de Vier Heemskinderen, de broers Cassiman.

Ook vroegere Vier Heemskinderen, de broers Veldeman, doen een duit in het zakje. Zij zijn hoofdsponsor van de Ros Beiaardommegang en laten voortaan een grote projectie op de gevel van hun aannemingsbedrijf schijnen. Daardoor is het kleurrijke logo van de ommegang groot te zien voor iedereen wie langs de N41 of het industrieterrein passeert. En bij de buren op het industrieterrein, transportbedrijf Macharis, tonen ze de liefde voor het Ros op één van hun vrachtwagens. De truck is voortaan rondrijdende reclame voor de ommegang.