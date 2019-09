NMBS en HR Rail organiseren Job Day voor treinbegeleiders Nele Dooms

23 september 2019

17u33 0 Dendermonde De NMBS en HR Rail organiseren op zaterdag 5 oktober een Job Day in Dendermonde, in het kader van een zoektocht naar nieuwe treinbegeleiders. Daarvoor inschrijven kan nog tot eind deze week.

De NMBS is dit jaar in heel het land op zoek naar driehonderd nieuwe treinbegeleiders. Ook in Dendermonde wordt naar geschikte kandidaten gezocht. Tijdens de Job Day op 5 oktober maken de kandidaten kennis met de job via een interactief spel aan boord van een rijdende trein. Bij hun aankomst in Brussel-Zuid kunnen ze meteen solliciteren.

“Op 5 oktober stappen de geïnteresseerden samen de trein op in het station van Dendermonde”, klinkt het bij HR Rail. “Onderweg leren ze aan de hand van een spel de job van treinbegeleider kennen en ontmoeten ze ook huidige treinbegeleiders die al hun vragen beantwoorden. Bij aankomst leggen de geïnteresseerden meteen een psychologische test af. Wie hiervoor slaagt, neemt deel aan het jurygesprek en ontdekt snel of een job als treinbegeleider erin zit.”

Kandidaat-treinbegeleiders die een contract krijgen aangeboden, starten op hun eerste werkdag met een betaalde opleiding van 4,5 maanden. In de theorie- en praktijklessen leren ze alles over de dienstverlening, het gamma van vervoersbewijzen, het spoornet en de veiligheidsprocedures. Ook nadien krijgen medewerkers een voortdurende begeleiding en mooie doorgroeimogelijkheden door deel te nemen aan interne examens. Info: www.nmbs.be/jobs.