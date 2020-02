Nieuwsgierig naar de veranderingen van Vlassenbroekse polder tot overstromingsgebied? Ontdekt het tijdens begeleide wandeling Nele Dooms

19 februari 2020

15u16 0 Dendermonde Wie nieuwsgierig is naar de veranderingen die de Vlassenbroekse polder in Baasrode momenteel ondergaat in het kader van de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied, kan aanstaande zondag 23 februari deelnemen aan een begeleide wandeling. Deelnemers maken kennis met de vorderingen van de werken en krijgen uitleg over de gevolgen van de klimaatveranderingen.

Binnen enkele jaren zal Dendermonde een natuurgebied van 240 hectare rijker zijn. In het kader van het Sigmaplan wordt immers een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd langs de Schelde in Vlassenbroek. “Een compartimenteringsdijk deelt dit gebied op in een noordelijk en een zuidelijk deel, dat kan overstromen”, zegt projectingenieur Stefaan Nollet. “Om wateroverlast te voorkomen, beschermt een ringdijk rondom het gebied de omliggende akkers en woonkernen. Langs westelijke kant is deze dijk al afgewerkt. Van daar krijgen bezoekers een mooi zicht over het gebied in ontwikkeling.”

Er komen sluizen in de Scheldedijk waarlangs water het gebied in en uit zal stromen op het ritme van de getijden. “Zo zullen hier op termijn twee types riviernatuur te bewonderen zijn”, klinkt het. “Langzaamaan zullen slikken en schorren zich vormen, met later ook wilgenvloedbosjes en rietland. Het zuidelijke deel wordt een stuk natter, met moerasbossen en open water.”

De ringdijk aan de zuidelijke kant wordt nu gebouwd en zal klaar zijn tegen de zomer van volgend jaar. Ook hier komt een jaagpad. Door de werken zijn vertrouwde wandel- en fietsroutes onderbroken. Zolang het gebied een werf is, is die voor niemand toegankelijk. Maar er is wel geschoven met de fasering van werken, zodat een korte wandellus terug kon opengesteld worden voor het publiek.

Begeleide wandelingen om kennis te maken met de werken vinden plaats op zondag 23 februari, van 10 tot 12 uur. Plaats van afspraak is het Sint-Gertrudiskerkje in Vlassenbroek.