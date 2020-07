Nieuwe wandeling toont historische foto’s van oude stads- en dorpsgezichten Nele Dooms

16 juli 2020

15u35 0 Dendermonde Tijdens de zomer van de staycation de geschiedenis van Dendermonde induiken? Dat kan met een nieuwe tijdelijke wandel- en fietsroute die de dienst Toerisme heeft uitgewerkt. Op diverse locaties tonen grote fotopanelen beelden van stads- en dorpsgezichten uit lang vervlogen tijden.

Een zomer die coronaproof is en waarin toch tal vanalles te beleven valt. Die kaart heeft het Dendermondse stadsbestuur voor 2020 getrokken, zeker nu door de coronacrisis heel vele mensen er voor kiezen om vakantie in eigen land te beleven. Ook de Dienst Toerisme doet zijn duit in het zakje. Na de Ros Beiaardfotowandeling en de Vlinderfietstocht is er nu een derde tijdelijke wandel- en fietsrealisatie klaar.

“Onze medewerkers hebben verspreid over het hele stadscentrum en deelgemeenten een reeks fotopanelen met oude stads- en dorpsgezichten geplaatst”, zegt diensthoofd Patrick Segers. “Ze tonen beelden uit vervlogen jaren. De panelen werden al in 2007 gerealiseerd door de cultuurdiensten voor een project ‘Groeten uit Dendermonde’ en waren toen ook al eens te zien in de stad. Na jaren van bewaring in een opslagplaats halen we de zwart-wit foto’s in deze zomer weer van onder het stof. Het kan wandelaars en fietsers wat nostalgie bieden. We hopen dat velen er van genieten.”

In Dendermonde-centrum zijn fotopanelen te vinden aan het station, de Oude Vest, Vlasmarkt, het Sas, het Justitieplein, de Hollandse Kazerne, Bogaerdbrug en op de Mechelsesteenweg vlakbij de Kroonveldlaan. Voor de deelgemeenten gaat het om borden aan het Zand in Appels, het Veer in Baasrode, ontmoetingscentrum De Mespel in Mespelare, de kerkpleinen van Schoonaarde, Sint-Gillis en Oudegem en de Sint-Gertrudiskerk in Vlassenbroek. In Grembergen staan sinds vorig jaar al een hele reeks verschillende fotoborden, gerealiseerd door de lokale verenigingen, in het kader van het duizendjarig bestaan van Grembergen.

Wie de route van de historische fotoroute wil kennen, kan terecht op www.toerismedendermonde.be/historische-wandeling.