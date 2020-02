Nieuwe vuilnisbakken in sporthallen om beter te sorteren Nele Dooms

07 februari 2020

17u16 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde gaat voor een beter afvalbeheer in de sporthallen. Daarvoor zijn nieuwe vuilnisbakken geplaatst.

Oppositieraadslid Tom Bogman (sp.a) kaartte recent de afvalproblematiek in de sporthallen aan. Al te vaak belandde het afval in deze complexen in één grote zak, in plaats van te sorteren. “De inwoners van onze stad doen al heel veel inspanningen om afval te sorteren, maar in onze sporthallen loopt het bij gebrek aan verschillende vuilnisbakken mis”, zegt hij. “Met wat kleine aanpassingen kan ervoor gezorgd worden dat ook in de sporthallen afval gesorteerd kan worden.”

Schepen van sport Nele Cleemput( CD&V) had oren naar de verzuchting. Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), dat de sporthallen in de stad beheert, plaatste daarop aparte vuilnisbakken zodat PMD en restafval gescheiden kunnen worden. “We brachten ook alle sportclubs en hun leden op de hoogte van deze ingreep en roepen alle gebruikers van de sporthal op om de sorteerregels te respecteren”, zegt Cleemput. “Het is een kleine moeite, maar zo maken we alweer het verschil voor de natuur.”