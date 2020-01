Nieuwe voorzitter voor corsogroep Blozen: Ruben Van Beveren neemt fakkel over Nele Dooms

21 januari 2020

14u27

Corsogroep Blozen, vaste waarde in de jaarlijkse Bloemencorso van Sint-Gillis-Dendermonde, heeft een nieuwe voorzitter. Dylan Van Ransbeeck nam de voorbije jaren de honneurs waar, maar zet een stapje terug. “Ik heb de eer gehad om zeven jaar lang dit fantastisch team te mogen leiden. Het waren mooie én leerrijke jaren”, zegt hij. Van Ransbeeck blijft wel actief bij Blozen, maar geeft de fakkel van voorzitter door aan Ruben Van Beveren. Ook Ruben is al jaren lid van Blozen en zal nu de nieuwe locomotief van de corsogroep vormen. Samen met de andere corsogroepen trekt ook blozen zich trouwens op gang naar een volgende editie van de Bloemenstoet. Het evenement is dit jaar aan de zeventigste editie toe. Met een thema als ‘Wat een dag!’ zullen de deelnemende groepen allemaal feestelijke dagen op hun bloemenwagen belichten.