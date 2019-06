Nieuwe voorzitter luidt nieuw tijdperk in bij KAVD Nele Dooms

18u36 5 Dendermonde Er moet een nieuw tijdperk starten bij voetbalclub KAV Dendermonde. Daarvoor is een nieuwe voorzitter aangeduid. Met Bert Lambrecht trekt de club de kaart van verjonging.

“De club met stamnummer 57 ondergaat een metamorfose in de bestuurskamer en die nieuwe wind leidt tot nieuwe ambitieuze plannen”, zegt Patrick De Kinder van KAVD. “De oudste sportvereniging uit Dendermonde bestaat 106 jaar. Vijftien jaar geleden stond de club nog op de rand van het faillissement, maar vandaag kunnen we stellen dat de club financieel gezond is. We voetballen zelfs terug in eerste provinciale.”

Een aantal personen in de club neemt nu afscheid en geeft de fakkel door aan anderen. Zo wordt Bert Lambrecht de nieuwe voorzitter. “De jonge dertiger, Dendermondenaar, bedrijfsleider van zijn eigen bedrijf én ex-speler, heeft een plan met de club en is zeer ambitieus”, klinkt het. “Er komen een herstructurering van de clubwerking en een nieuw sponsorsysteem. Er worden ook grote infrastructuuraanpassingen gepland en we mikken op de opstart van een nieuwe jeugdwerking.”

Het huidige bestuur was zelf vragende partij voor verjonging. De club gaat ervan uit dat de aanstelling van Lambrecht als voorzitter zal leiden tot nog extra nieuwe, jong en bekwame krachten. Ook op sportief vlak is gekozen voor een andere werkwijze. “Dit zal wel enige seizoenen tijd vragen en hopelijk kan iedereen het nodige geduld opbrengen”, zegt De Kinder.

Via een nieuwe website www.kavd.be kunnen geïnteresseerden kennis maken met de club, zijn nieuwe spelers én voorzitter Bert Lambrecht.