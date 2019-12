Nieuwe voetpaden voor Sint-Jacobsstraat Nele Dooms

23 december 2019

De Sint-Jacobstraat in hartje Dendermonde krijgt nieuwe voetpaden. Het trottoir langs de kant van de gevangenis zal vernieuwd worden. Dat is aan de kant van de even huisnummers. De voetpaden daar zijn erg verouderd en liggen er op diverse plaatsen dus slecht bij. Op 6 januari start een aannemer met vernieuwingswerken. Tijdens die werken kunnen woningen en garages in de werfzone tijdelijk onbereikbaar zijn voor het verkeer. Er zal ook een plaatselijk parkeerverbod ingevoerd worden. Het einde van de werken is voorzien rond eind januari 2020.