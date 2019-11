Nieuwe verkeerslichten voor Oudegemsebaan: vooral om fietsers op fietssnelweg veilige oversteek te geven Nele Dooms

06 november 2019

15u34 4 Dendermonde De Oudegemsebaan in Oudegem krijgt, ter hoogte van de spoorweg, nieuwe verkeerslichten. Die zullen eerstdaags in werking treden. Ze moeten er in de toekomst vooral voor zorgen dat fietsers op de fietssnelweg veilig kunnen oversteken.

De verkeersomgeving van papierproducent VPK krijgt een herinrichting voor meer verkeersveiligheid en daar hoort ook een andere inrichting van het kruispunt van de Oudegemsebaan ter hoogte van de spoorweg bij. Tegelijk met die werken wordt hier ook een aanzet gegeven voor de aanleg van een fietssnelweg, langs de spoorweg. “Het is net daarvoor dat de nieuwe verkeerslichten er komen”, zegt schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “Een combinatie van verkeerslichten met signalisatie aan de overweg lijkt misschien raar, maar het heeft wel degelijk zijn nut.”

In principe zullen de lichten op de Oudegemsebaan standaard op groen staan. Er zijn slechts twee redenen wanneer deze verkeerslichten op rood zullen springen. Dat is het geval als er een trein in aantocht is. Dan springt het op rood, nog voor de overweg zelf sluit. “Zo kan het kruispunt nog volledig ontruimd worden voor de slagbomen naar beneden gaan”, zegt Meremans. “Dat moet voorkomen dat vrachtwagens richting VPK of auto’s richting Frans Vertongenstraat op de overweg zouden staan wachten.”

De tweede reden voor rood zijn fietsers op de fietssnelweg. “Zijn er fietsers, dan zullen de verkeerslichten op rood springen. Dat biedt de fietsers langs de spoorweg de kans om veilig over te steken. De fietssnelweg ligt immers iets lager dan de overweg, waardoor de zichtbaarheid op overstekende fietsers vanuit de auto behoorlijk slecht is”, legt Meremans uit. “Door lichten te voorzien voor de fietsers, wordt de oversteek voor hen beveiligd. De aanvragen door fietsers zullen zo veel mogelijk gebundeld worden, zodat die verkeerslichten niet continu bij elke individuele fietser op rood springen en de doorstroming op de Oudegemsebaan gegarandeerd blijft.”