Nieuwe uitdaging voor Hof ter Velden: café ‘t Eiland wordt restaurant Oya Nele Dooms

26 augustus 2020

14u59 14 Dendermonde/Baasrode Café ‘t Eiland, met lange geschiedenis in Baasrode, krijgt een nieuwe toekomst. Daar gaan Lesly Volkaert, Patsy Volkaert, Liesbet Van Damme en Nico Verwilghen, uitbaters van feestzalencomplex Hof ter Velden, voor zorgen. Tegen september 2021 bouwen ze de vroegere café om tot restaurant Oya.

Uitbaatster Anoushka van café ‘t Eiland tapte maanden geleden haar laatste pint en sloot definitief de deuren van haar kroeg. Meteen was er interesse bij de uitbaters van Hof ter Velden in het pand. Vastgoedkantoor Immotijl bracht de partijen samen en zorgde voor een succesvolle deal: de notariële akte van de verkoop is zopas getekend en Lesly Volkaert, Patsy Volkaert, Liesbet Van Damme en Nico Verwilghen mogen zich de nieuwe eigenaars van het pand, waar Vlassenbroek uitgeeft op de Mechelsesteenweg, noemen. “Het is een droom die werkelijkheid wordt”, zegt Lesly Volkaert.

De nieuwe eigenaars willen het café omvormen tot lunchrestaurant Oya. Dat doen ze vanuit de overtuiging dat er in de regio nood is aan een eigentijds lunchrestaurant. “Hier ontbreekt nog een toffe locatie waar men tijdens weekdagen over de middag een snelle en vooral ook kwalitatieve lunch kan nuttigen”, zegt Patsy Volkaert. “Tijdens deze coronacrisis voerden we al een test uit met de oprichting van ons pop-uprestaurant Oya in het feestzalencomplex. Het publiek reageerde heel enthousiast en dat geeft ons vertrouwen dat het nieuwe initiatief zal aanslaan. Oya betekent in het Noors overigens ‘eiland’.”

Ook in crisistijd blijft Hof ter Velden dus ondernemen. “Dat zit ons in het bloed”, klinkt het. “Ook al zit onze sector momenteel in troebel water, wij geloven rotsvast in het concept dat we voor ogen hebben. We verankeren hiermee ook onze positie als lokale speler in Baasrode en Dendermonde en bouwen onze onderneming voort uit tot een stabiel geheel met verschillende locaties die elkaar aanvullen.”

Voor de opening van het lunchrestaurant in september 2021 wacht eerst nog een grote verbouwing. “De typische vorm van ‘t Eiland, inclusief het kenmerkende dak, zal zeker behouden blijven”, benadrukt Lesly Volkaert. “Binnenin gaan we wel voor een compleet nieuwe ‘look and feel’. Daarvoor nemen we Reid Senepart Architecten onder de arm.”