Nieuwe trage weg zorgt voor verbinding tussen Mespelare en Gijzegem Nele Dooms

19 oktober 2019

20u33 0 Dendermonde Van de Scheutlagestraat in Mespelare tot de Berkenlaan in Gijzegem en omgekeerd: Voortaan kan iedereen die dat wil via trage wegen tussen Dendermonde en Aalst wandelen. Het nieuwe traject werd zaterdagnamiddag officieel ingewandeld, naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg. Schepen van Dendermonde Martine Van Hauwermeiren en burgemeester van Aalst Christophe D’haese zagen elkaar daarvoor op de grens van beide steden om plechtig het lintje door te knippen.

“We proberen in Dendermonde per deelgemeente zoveel mogelijk wandeltrajecten te realiseern via een netwerk van trage wegen”, zegt schepen Van Hauwermeiren. “Zij bieden vaak een veel aangenamer, rustiger en veiliger alternatief dan de gebruikelijke wegen voor fietsers en voetgangers. Eén van de prioritaire acties in het tragewegenplan van Mespelare, was de verbinding tussen Mespelare en Gijzegem. Daar hebben we nu werk van gemaakt.”

De trage weg die vertrekt aan de glasbollen in de Scheutlagestraat liep tot voor kort dood op een oude Denderarm. Vele vergaderingen, overlegrondes met eigenaars en pachters, administratieve procedures en werkzaamheden op het terrein later, is de verbinding nu wel compleet tot aan de Berkenlaan in Gijzegem. “Wie wil, kan nu dus altijd vanuit het Dendermondse Mespelare te voet naar het Aalsterse Gijzegem”, zegt Van Hauwermeiren. “Beide steden werkten hiervoor samen met het Regionaal Landschap Schelde-Durme, de Provincie Oost-Vlaanderen en Natuurpunt. Drie jaar is hier aan gewerkt.”

Om het nieuwe traject in te wandelen, verzamelden genodigden op het Kerkplein van Mespelare. Midden op de nieuwe trage weg van driehonderd meter die Aalst en Dendermonde verbindt, zagen de Aalsterse burgemeester en Dendermonde schepen elkaar en kon ieder “de grens” oversteken. Aan het einde van de wandeling wachtte vervolgens een drankje.

Dankzij de nieuwe trage weg ontstaat een wandelparcours van 1,3 kilometer. Het traject kronkelt langs de Oude Dender en biedt uitzichten op prachtige vergezichten en natuur. “Een verbinding via de trein of voor zwaar autoverkeer is er nog niet tussen Aalst en Dendermonde, maar eentje voor traag verkeer dus wel”, klinkt het.