Nieuwe thuis voor Heemkring Marcel Bovyn: lokalen oud-gemeentehuis worden archief en museum Nele Dooms

28 januari 2020

13u50 0 Dendermonde De Heemkring Marcel Bovyn van Sint-Gillis-Dendermonde heeft voortaan een echte thuis. De vereniging heeft van het Dendermondse stadsbestuur lokalen in het oud-gemeentehuis van Sint-Gillis ter beschikking gekregen. Daar richten de heemkundigen nu hun archief, en zelfs een klein museum, in.

De Heemkring Marcel Bovy kan haar tiende werkjaar met een mooie meevaller starten. De vereniging was al een tijd op zoek naar een geschikt onderkomen. “Een vast lokaal is nodig om een degelijke werking te kunnen ontplooien”, zegt voorzitter Dirk Abbeloos. “Bovendien krijgen we als heemkring ook steeds meer materiaal binnen. Ons archief blijft maar groeien. Maar we moeten dat materiaal ook ergens kwijt kunnen. Aanvankelijk vergaderden we in café De Drie Klokken, daarna in de sporthal. Maar beide locaties boden niet de geschikte ruimte.”

Het oud-gemeentehuis van Sint-Gillis biedt nu een oplossing. De leden van Heemkring Marcel Bovyn zijn er erg tevreden mee. “Het is de ideale stek”, klinkt het. “Ons archief heeft er voldoende plaats en is hier door iedereen die dat wil te raadplegen. Bovendien hebben we hier de gelegenheid om allerlei historisch materiaal, zoals onder andere vroegere foto’s en grote stadskaarten, te tonen. En we kunnen hier activiteiten, zoals vergaderingen en voordrachten organiseren.”

Het gaat overigens is de hoogste versnelling voor de heemkring. “Tien jaar geleden zijn we gestart vanuit de zorg dat er te veel informatie over de geschiedenis van onze gemeente verloren ging”, zegt Abbeloos. “Aanvankelijk was het onze bedoeling één brochure per jaar uit te geven. Dat zijn er ondertussen vier per jaar. En de oplage steeg van 50 naar liefst 500 exemplaren. Het is duidelijk dat de inwoners erg geïnteresseerd zijn in het verleden van hun dorp.”