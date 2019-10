Nieuwe start voor erfgoedsite Scheepswerven: samenwerkingsovereenkomst is belangrijke stap voor verdere toeristische uitbouw Nele Dooms

22 oktober 2019

15u31 0 Dendermonde Nadat het provinciebestuur eind vorig jaar nog wilde dat de vzw Scheepvaartmuseum de erfgoedsite van de Scheepswerven in Baasrode volledig verliet, is er nu toch een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen alle partners. Die moet de site een nieuwe impuls geven. “Dit is een belangrijke stap voor de toekomst van deze unieke site”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier. “Dit moet een toeristische parel worden”. De provincie plant forse investeringen.

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen is sinds 2006 eigenaar van de Scheepswerven Baasrode en koestert al langer plannen om van deze unieke erfgoedsite een toeristisch bezoekerscentrum rond de geschiedenis van de binnenscheepvaart te maken. De hele site tussen Sint-Ursmarusstraat en Schelde, waar tot 1986 de Scheepwerven Van Praet-Dansaert gevestigd waren, leent zich daar perfect toe. Maar op de site is ook de vzw Scheepvaartmuseum actief. Toen het eind vorig jaar tot een overeenkomst moest komen rond de collectie van het museum, kwamen beide partijen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Resultaat was dat de provincie beslist dat de vzw de site moest verlaten.

Met de start van een legislatuur en Annemie Charlier aan het roer als bevoegde gedeputeerde, werden echter opnieuw gesprekken opgestart. Met positief resultaat. In het stadhuis van Dendermonde is zopas een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen alle vier de partners op de erfgoedsite. Dat zijn de provincie, stad Dendermonde, vzw Scheepvaartmuseum en de School voor Scheepsmodelbouw. Daarbij krijgt ieder zijn specifieke rol op de site. Het Scheepvaartmuseum zal zich focussen op het restaureren van hun varend patrimonium en bouwen van de palingbotter Rosalie. De School voor Scheepsmodelbouw richt zich op bouwen van schaalmodellen van Scheldeschepen. “Zo blijven vrijwilligers een belangrijke rol spelen op de Scheepswerven”, zegt schepen van cultuur Els Verwaeren (N-VA). “Er is heel wat moeite gedaan om tot deze overeenkomst te komen. Daar kan iedereen zich nu in vinden.”

De collectie van het Scheepvaartmuseum wordt voor vijftig jaar in bruikleen gegeven aan de provincie. De inboedel van het werkhuis Van Praet-Dansaert, uniek in Vlaanderen, neemt de provincie wel volledig over. Het betaalt daarvoor 14.555 euro aan de vzw.

Met de overeenkomst wordt nu een nieuwe start gegeven aan de plannen om de Scheepswerven in de toekomst te ontsluiten voor toerisme. “Deze site geldt als één van de best bewaarde werven in Europa en geeft een idee van hoe het er vroeger aan toeging op werven langs de Schelde en andere rivieren”, zegt Charlier. “Het is de moeite om hier fors in te investeren. Momenteel zijn werklui bezig met een restauratie van het dak van het werkhuis. De komende jaren worden bovendien de oude machines van meer uitleg voorzien en starten we een studie om het interieur van de meesterwoning te kunnen restaureren. We werven ook twee personeelsleden aan die zich volledig bezig zullen houden met de ontplooiing van deze site.”

Ook bij de vzw Scheepvaartmuseum en de School voor Scheepsmodelbouw klinken tevreden geluiden. “In een jaar tijd is veel werk verzet”, zegt Jan Annemans, voorzitter van de vzw. “Deze Baasroodse site gaat nu een enorme toekomst tegemoet. Het potentieel is groot.” Ook Koen De Vriese, voorzitter van de School voor Scheepsmodelbouw, is overtuigd. “Met deze nieuwe samenwerking is het lot bezegeld voor de verdere uitbouw van dit erfgoed”, zegt hij.